Французский клуб мог подписать пару лет назад уже форварда Манчестер Сити Габриэля Жезуса.
Габриэль Жезус, Presse Sport
02 января 2017, 12:29
Бразильский скаут Лиона Марсело поведал, что в сентябре 2014 года он послал в клуб видео с игрой Жезуса.
Но Марсело ответа не получил, так как в Лионе не проявили интерес к игроку Палмейраса.
Скаут сказал, что за Жезуса просили меньше миллиона евро.
Напомним, что 19-летнего бразильца летом за 32 млн. евро купил Манчестер Сити.
Габриэль был признан лучшим игроком минувшего чемпионата Бразилии.