Франция

Французский клуб мог подписать пару лет назад уже форварда Манчестер Сити Габриэля Жезуса.

Бразильский скаут Лиона Марсело поведал, что в сентябре 2014 года он послал в клуб видео с игрой Жезуса.

Но Марсело ответа не получил, так как в Лионе не проявили интерес к игроку Палмейраса.

Скаут сказал, что за Жезуса просили меньше миллиона евро.

Напомним, что 19-летнего бразильца летом за 32 млн. евро купил Манчестер Сити.

Габриэль был признан лучшим игроком минувшего чемпионата Бразилии.