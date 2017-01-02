Франция

Тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о возможных вариантах развития карьеры нападающего парижан Хесе Родригеса.

Ранее появилась информация, что 23-летний форвард может продолжить карьеру в Роме.

"Нелегко предоставить Хесе стабильную игровую практику, поэтому мы говорили о том, что он может покинуть команду", — начал испанский наставник.

"После зимнего перерыва мы будем подводить итоги, и искать лучшее решение для самого Хесе и для ПСЖ", — добавил Эмери.

В текущем сезоне Хесе провел 9 матчей в Лиге 1, но лишь один в стартовом составе, забив 1 гол.