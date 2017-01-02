Полузащитник английского Вест Хэма и сборной Алжира Софьян Фегули обратил на себя внимание французской Ниццы.
Софьян Фегули, Reuters
02 января 2017, 23:09
Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 27-летнего вингера Молотобойцев приписывали другому представителю французской Лиги 1 — Марселю.
Стоит отметить, что экс-хавбек испанской Валенсии не был включен в заявку сборной Алжира на предстоящий Кубок африканских наций. Это делает его привлекательной трансферной целью для потенциальных покупателей в январе.
По информации французского издания L’Équipe, Ницца сделала запрос в Вест Хэм относительно возможного перехода Фегули.
В то же время предполагается, что воспитанник Гренобля не горит желанием возвращаться во Францию — он отдает предпочтение предложениям из Италии.
В текущем сезоне Фегули отыграл за Вест Хэм во всех турнирах 14 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.