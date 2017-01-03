Франция

Полузащитник немецкого Вольфсбурга и сборной Германии Юлиан Дракслер заключил долгосрочное трудовое соглашение с французским ПСЖ.

Напомним, что 23-летний атакующий хавбек присоединился к Волкам летом 2015 года, перебравшись из родного Шальке.

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, Дракслер поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан до 2021 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее предполагалось, что приобретение немца обойдется парижанам в 45-49 млн евро.

В текущем сезоне Дракслер отыграл за Вольфсбург во всех турнирах 14 матчей, отметившись 2 ассистами.