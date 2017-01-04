Франция

Монпелье не хочет расставаться с ведущим полузащитником команды Морганом Сансоном, но может это сделать, если будут удовлетворены финансовые аппетиты клуба.

France Football информирует о том, что Паладины хотят сохранить в своем составе 22-летнего французского центрхава.

К футболисту проявляют интерес дортмундская Боруссия, Лион, Марсель, Вест Бромвич и Борнмут, но в Монпелье хотели бы удержать полузащитника до лета.

Впрочем, трансферного запроса в десять миллионов евро должно хватить для того, чтобы руководство клуба передумало.

Сансон перебрался в Монпелье летом 2013-го из Ле Мана за 700 тысяч евро. В нынешнем сезоне игрок забил три гола и отдал семь голевых передач в 19-ти матчах Монпелье в Лиге 1.