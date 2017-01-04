Франция

Голкипер Кристал Пэлас Стив Манданда может вернуться на родину.

31-летний страж ворот Орлов может вернуться в родной клуб спустя лишь полгода после расставания с ним, информирует L'equipe.

Источник сообщает, что французский вратарь провел встречу с Андони Субиссаретой, спортивным директором Олимпика. Речь пошла о возвращении опытного кипера в команду.

Летом прошлого года контракт Манданда с Марселем истек и футболист на правах свободного агента примкнул к Кристал Пэлас. В девяти играх АПЛ вратарь пропустил 17 мячей.

Напомним, Манданда выступал за Марсель с 2007-го года и был капитаном команды. Контракт игрока с Пэлас рассчитан до лета 2019-го года.