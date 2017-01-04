Франция

Французский клуб подтвердил соглашение с Севильей по переходу своего защитника Клемана Ленгля.

L’Equipe сообщает, что трансфер должен состояться в ближайшие дни.

В Нанси подтвердили, что переход 21-летнего француза состоится.

Ожидается, что Ленгль подпишет с Севильей контракт на четыре сезона.

Ленгль является игроком основы Нанси. В текущем чемпионате он сыграл 18 матчей (все – в старте).

Отметим, что Клемана в 2015 году хотел купить Ювентус, когда Нанси выступал еще в Лиге 2.