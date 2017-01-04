Франция

Менеджмент парижан желает усилить зимой свою переднюю линию.

Директор футбола ПСЖ Патрик Клюйверт подтвердил, что этой зимой французы планирую делать еще подписания, кроме полузащитника Юлиана Дракслера, прибывшего из Вольфсбурга.

"Рынок – очень сложная вещь. Конечно, мы хотели бы заполучить нападающего", — цитирует Клюйверта L’Equipe.

На вопрос о том, планируют ли парижане подписать форварда Ривер Плэйт Лукаса Аларио, голландец утвердительно не ответил.

"Аларио? Может быть. Обдумаем все кандидатуры", — поведал голландец.

Отметим, что 24-летний Аларио в текущем чемпионате забил 6 голов в 13-ти матчах.