Менеджмент парижан желает усилить зимой свою переднюю линию.
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04 января 2017, 16:36
Директор футбола ПСЖ Патрик Клюйверт подтвердил, что этой зимой французы планирую делать еще подписания, кроме полузащитника Юлиана Дракслера, прибывшего из Вольфсбурга.
"Рынок – очень сложная вещь. Конечно, мы хотели бы заполучить нападающего", — цитирует Клюйверта L’Equipe.
На вопрос о том, планируют ли парижане подписать форварда Ривер Плэйт Лукаса Аларио, голландец утвердительно не ответил.
"Аларио? Может быть. Обдумаем все кандидатуры", — поведал голландец.
Отметим, что 24-летний Аларио в текущем чемпионате забил 6 голов в 13-ти матчах.