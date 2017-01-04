Франция

Анже заключил договор аренды с форвардом Сент-Этьенна Джонатаном Бамба.

О сделке сообщает пресс-служба Анже.

Бамба будет выступать в Анже до конца сезона на правах аренды.

Первую часть сезона Бамба провел в бельгийском Сент-Трюйдене. Он сыграл в чемпионате 8 матчей и забил 2 гола.

Джонатан также регулярно выступает за молодежную сборную Франции. Он сыграл 5 матчей и забил 2 гола в прошлом году.

Интересно, что недавно Анже подписал защитника Абдулайе Бамба, который выступает за Кот-д'Ивуар.