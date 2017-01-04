Франция

Аргентинский наставник Марсело Бьелса может занять пост главного тренера французского Лилля.

Напомним, что Доги остались без тренера в конце ноября, уволил за неудовлетворительные результаты Фредерика Антонетти.

По информации RMC, Лилль, владельцем которого недавно стал люксембургский бизнесмен Жерар Лопес, предложил Бьелсе возглавить команду и подписать 3-летний контракт.

Предполагается, что новый владелец Догов и аргентинский наставник являются давними друзьями.

В то же время отмечается, что 61-летний специалист не заинтересован в таком длительном трудовом соглашении — он предпочел бы контракт на 1 год с опцией продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что у Бьелсы уже есть опыт работы во французской Лиге 1 — в сезоне 2014/2015 он тренировал Марсель.

После 19 сыгранных туров текущего розыгрыша французского первенства Лилль с 21 очком в активе расположился на 13-й позиции турнирной таблицы.