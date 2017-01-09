Франция

Нападающий Арсенала Оливье Жиру вскоре может подписать с Канонирами новое соглашение.

Контракт француза с Арсеналом истекает через 18 месяцев. В конце прошлого года Оливье вернулся в стартовый состав Арсенала.

"Мы находимся на пороге достижения соглашения по новому контракту", — заявил Жиру в интервью французскому ТВ.

"Это знак доверия. Хочу продолжить свои приключения здесь. Чувствую себя хорошо в семье Арсенала".

"Тренер всегда мне говорил, что я важный игрок", — отметил нападающий.

В текущем сезоне на счету Жиру во всех турнирах 8 голов в 19-ти матчах.