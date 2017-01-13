Франция

Марсель пока что не будет использовать своего хавбека Лассану Диарра, ведь тот собирается покинуть клуб.

Наставник Марселя Руди Гарсия заявил, что Диарра не будет вместе с командой готовиться к матчу чемпионата против Монако.

"Его не будет в команде. Мы не знаем на 100%, что происходит вокруг него. Увидим это в конце трансферного окна", — заявил Гарсия.

"Он собирается уходить. Если уйдет, то проблема будет решена. Если останется, то это будет отлично", — отметил тренер.

Диарра в этом чемпионате сыграл 10 матчей.