Франция

Пятница, 13 января, 21:45, Лилль, Пьер Моруа. Арбитр — Микаэль Лесаж.

Откроет 20-й тур и второй круг в целом текущего розыгрыша французской Лиги 1 поединок на Пьер Моруа, где местные Доги попробуют взять реванш у гостей из Сент-Этьенна.

Напомним, что в первом круге нынешнего первенства Зеленые дома переиграли Лилль со счетом 3:1.

Что касается статистики очных встреч, то Сент-Этьенн не очень удачно играет на Пьер Моруа — последний раз в рамках Лиги 1 Зеленые уволили из Лилля 3 очка в уже далеком 1993 году.

Обе команды подходят к отчетной встрече в хорошем настроении — на прошлой неделе Лилль и Сент-Этьенн одержали крупные победы (4:1) в 1/16 финала Кубка Франции.

К сожалению наставников команд, они не смогут выставить на поле оптимальные составы. Причина — отъезд ряда игроков на Кубок африканских наций-2017 и травмы футболистов.

В то же время фактор родных трибун и хорошая форма Лилля в чемпионате после прихода на тренерский мостик команды Патрика Колло (3 победы при 1 поражении в последних 6 матчах), наверняка, помешают Сент-Этьенну прервать столь длительную безвыигрышную серию на Пьер Моруа.

Статистика отчетного матча (в Лиге 1): +25=14-11, 95-53

Ориентировочные составы

Лилль: Эньяма — Коршиа, Сумаоро, Баша, Берья — Рони Лопеш, Санкаре, Амаду, Палмьери — Бензия, Эдер

Сент-Этьенн: Мулен — Малькуи, Перрен, Теофил-Катерин, Ф. Погба — Сельнес, Верету, Б. Дабо — Амума, Ру, Монне-Паке

Не сыграют: Мавуба, Оббади, Слити, Биссума, Ю. Коне, Мендил — Таннане, Берич, Рюффье, Лакруа, Содерлунд, Пажо, Мбенге, Севе

Под вопросом: де Превилль, Райан Мендеш, Сунзу — Пиньейру

Интересные факты

- Лилль не проигрывал в 12 из своих последних 13 домашних матчей против Сент-Этьенна во всех турнирах.

- Сент-Этьенн одержал победу лишь в 1 из своих последних 4 гостевых поединков в Лиге 1.

Football.ua