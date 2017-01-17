Полузащитник английского Вулверхэмптона и сборной Конго Принс Оньянг продолжит карьеру во Франции.
Принс Оньянг, sc-bastia.corsica
17 января 2017, 00:09
Стоит отметить, что 28-летний центрхав защищает цвета Волков с лета 2016 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.
Как сообщает официальный сайт Бастии, клуб взял Оньянга в аренду до конца текущего сезона.
Интересно, что конголезец имеет большой опыт выступлений во Франции — ранее он выступал за Ренн, Анже, Тур и Реймс, откуда он и перебрался в Англию.
В текущем сезоне Оньянг отыграл за Вулверхэмптон во всех турнирах 11 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.