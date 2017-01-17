Франция

Полузащитник английского Вулверхэмптона и сборной Конго Принс Оньянг продолжит карьеру во Франции.

Стоит отметить, что 28-летний центрхав защищает цвета Волков с лета 2016 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.

Как сообщает официальный сайт Бастии, клуб взял Оньянга в аренду до конца текущего сезона.

Интересно, что конголезец имеет большой опыт выступлений во Франции — ранее он выступал за Ренн, Анже, Тур и Реймс, откуда он и перебрался в Англию.

В текущем сезоне Оньянг отыграл за Вулверхэмптон во всех турнирах 11 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.