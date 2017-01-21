Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли остался очень недоволен поведением фанатов Бастиии во вчерашнем поединке команд (1:1).

Вчера Ницца не смогла на выезде переиграть Бастию. На данный момент Орлята занимают 1-ю строчку в турнирной таблице, однако по итогам тура их может обойти Монако, а ПСЖ в случае победы приблизится на расстояние 1 пункта.

"Вчера мы по делу сыграли вничью с Бастией. Теперь будем больше работать, чтобы достичь наших целей. Рефери тоже был хорош", — отметил Балотелли на своих страницах в Инстаграме и Твиттере.

"Но у меня есть вопрос к французскому народу. Это нормально, что фанаты Бастии изображали обезьян и улюлюкали всю игру? И ведь никто из "дисциплинарной комиссии" не обратил на это внимание".

"Разве расизм во Франции разрешен? Или только для Бастии? Футбол – великолепный спорт. Но такие люди, как болельщики корсиканцев, делают его ужасным. Настоящий позор!"