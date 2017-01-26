Франция

Монегаски достигли договоренности относительно левого оборонца Фламенго Хорхе за 8,5 миллионов евро.

Французский Монако объявил о подписании контракта с левым оборонцем Фламенго Хорхе.

По информации getfootballnewsfrance.com, Монегаски заплатили за трансфер талантливого защитника Фла 8,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне, 20-летний Хорхе принял участие в 32-х встречах своей команды, отметившись при этом двумя забитыми мячами.

Стоит отметить, что Хорхе является воспитанником как раз бразильского Фламенго, в котором успел наиграть уже 72 матча.