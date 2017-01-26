Франция

Испано-люксембургский бизнесмен Жерар Лопес сегодня официально стал владельцем Догов.

Как информирует издание getfootballnewsfrance.com, бизнесмен из Люксембурга Жерар Лопес сегодня приобрел 95% акций французского клуба, став таким образом полноправным владельцем Лилля.

Ранее Лопес хотел купить Марсель, но он решил переключиться на Догов.

Лопес поддержал президента клуба Мишеля Сейду. По словам Сейду, Лопес имеет идеальные качества, чтобы возглавить клуб и управлять им в полной мере.