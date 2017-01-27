Марсель — Монпелье 5:1
Голы: Б. Гомис, 4, 19, 77, Роланду, 19, Товен, 88 (с пенальти) — Будебуз, 49

Марсель: Й. Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Эвра (Дория, 72) — М. Лопес (Сансон, 77), Венкер, Замбо Ангисса — Товен, Б. Гомис (Б. Сарр, 85), Кабелла

Монпелье: Пионнье — Мукьеле (С. Камара, 82), Илтон, В. Реми, Руссильон — Сессеньон, Схири (Пасси, 81), Ласне — Будебуз — Мунье (Покорны, 82), Иконе

Предупреждения: Дория — Сессеньон

Удаление: В. Реми, 87 (прямое удаление)