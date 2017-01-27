В стартовом матче 22-го тура текущего розыгрыша французской Лиги 1 подопечные Руди Гарсия дома не испытали проблем с Монпелье.
Бафетимби Гомис отметился хет-триком, L'Equipe
27 января 2017, 23:41
Марсель — Монпелье 5:1
Голы: Б. Гомис, 4, 19, 77, Роланду, 19, Товен, 88 (с пенальти) — Будебуз, 49
Марсель: Й. Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Эвра (Дория, 72) — М. Лопес (Сансон, 77), Венкер, Замбо Ангисса — Товен, Б. Гомис (Б. Сарр, 85), Кабелла
Монпелье: Пионнье — Мукьеле (С. Камара, 82), Илтон, В. Реми, Руссильон — Сессеньон, Схири (Пасси, 81), Ласне — Будебуз — Мунье (Покорны, 82), Иконе
Предупреждения: Дория — Сессеньон
Удаление: В. Реми, 87 (прямое удаление)