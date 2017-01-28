Франция

По данным RMC, Марсель и Вест Хэм еще никогда не были так близки, чтобы закрыть сделку по трансферу Димитри Пайе.

Несколько недель назад 29-летний француз заявил о нежелании выступать за Молотобойцев и выдвинул требование продать его в Марсель.

Вест Хэм долго упирался и настаивал на том, что игрок имеет долгосрочный контракт с клубом, однако, судя по всему, осознал, что выгоднее продать бунтаря сейчас. Тем более после того, как лондонцы подписали 29-летнего атакующего полузащитника английского Халл Сити и сборной Шотландии Роберта Снодграсса.

RMC информирует о том, что Марсель отправил в Вест Хэм предложение в размере 27 миллионов фунтов (32 миллиона евро).

Стороны пока не договорились, но близки к сделке. Трансфер должен быть улажен в течение 48 часов.