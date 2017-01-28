В текущем розыгрыше элитного дивизиона Франции состоялись еще 5 матчей 22-го тура.
Нанси — Бордо 0:2
Голы: Куффо, 68 (в свои ворота), Малком, 88
Нанси: Черник — Куффо, Дианье, Кабако, Муратори — Кету (Дале, 74), Гидилейе, Маркетти — Робик (Диа, 71), Ю. Хаджи, К. Кулибали (Кура, 81)
Бордо: Приор — Гайич, Левчук, Пелленар, Пундж — Вада (Арамбарри, 87), Тулалан, Плашил — Унас (Камано, 83), Лаборд, Менез (Малком, 79)
Предупреждения: Пелленар, Гайич
Лорьян — Дижон 2:3
Голы: С. Марво, 50, Уорис, 60 (с пенальти) — Диони, 10, Лотис, 70, Лис-Мелу, 90+3
Лорьян: Лекомт — Морейра, Пейберне (Лаутоа, 46), Сиани, Ле Гофф — С. Марво (Кабо, 70), Меслуб, Мвуэмба, Филиппото (Альядер, 87) — Уорис
Дижон: Рейне — А. Ланг, Варро, Лотис, Рюфли — Бальмон, Абеид, Лис-Мелу — Мартен (Марье, 72), Диони, Жулио Тавареш (Саммаритано, 78)
Предупреждения: Пейберне, Лаутоа, Меслуб, Морейра — Рюфли, А. Ланг, Бальмон
На 76-й минуте Уорис не реализовал пенальти
Бастия — Кан 1:1
Голы: Сен-Максимен, 26 — Роделен, 45 (с пенальти)
Бастия: Лека — Джику, Роуз, Маранж (Сиони, 63), Бенгтссон — Оньянг, Мостефа, Нгандо — Сен-Максимен, С. Диалло (Нангис, 66), Даник (А. Кейта, 77)
Кан: Веркутр — Жилбер, Да Силва, А. Яхья, Адеоти, Бесса — Луи (Карамо, 74), Делаплас (Макенго, 80), Фере, Роделен — П. Сане (Базиль, 33)
Предупреждения: Мостефа, Роуз — Да Силва, Адеоти
Анже — Метц 2:1
Голы: Таит, 25, Н. Пепе, 35 — И. Траоре, 33 (в свои ворота)
Анже: Петрич — Бамба, И. Траоре, Томас, Манку — Сантамария, Тахрат, Мангани — Н. Пепе, Павлович, Таит
Метц: Дидильон — Иван, Милан, Фалетт, Синьорино — Дианье, Филиппс — Нгуетт, Коад, Лежун — Дьябате
Удаления: Коад, 39, Дианье, 66 (оба — прямое удаление)
Ренн — Нант 1:1
Голы: Ньянон, 86 — Илоки, 45
Ренн: Костель — Данзе, Мексер, Ньянон, Бааль — Уну (А. Диакаби, 53), Ж. Фернандес (Саид, 69), Андре, Гросицки — Гуркюфф, Калулу (Леа Силики, 78)
Нант: Дюпе — Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос, Лима — Илоки (Пардо, 67), Жилле, Ронжье, Харит (А. Томассон, 78) — Сала, Бамму (Моимбэ, 86)
Предупреждения: Ж. Фернандес, Ньянон, Костель — А. Томассон