Вест Хэм и Марсель близки к завершению главной саги зимнего межсезонья.
twitter.com/telefoot_TF1
29 января 2017, 13:34
Telefoot в один голос со Sky Sports информируют о том, что французский и английский клубы согласовали трансферную стоимость 29-летнего атакующего хавбека.
Французское СМИ сообщает о 30 миллионах евро, которые выручат Молотобойцы за Пайе, англичане пишут, что Олимпик отдаст 25 миллионов фунтов. Telefoot также добавляет, что футболист подпишет контракт на 4,5 года.
Пайе перебрался в Вест Хэм летом 2015-го из того же Марселя за 15 миллионов евро. Молотобойцы вдвойне отобьют сумму, потраченную на игрока.
В нынешнем сезоне француз забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 22-х противостояниях.