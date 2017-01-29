Франция

Вест Хэм и Марсель близки к завершению главной саги зимнего межсезонья.

Telefoot в один голос со Sky Sports информируют о том, что французский и английский клубы согласовали трансферную стоимость 29-летнего атакующего хавбека.

Французское СМИ сообщает о 30 миллионах евро, которые выручат Молотобойцы за Пайе, англичане пишут, что Олимпик отдаст 25 миллионов фунтов. Telefoot также добавляет, что футболист подпишет контракт на 4,5 года.

Пайе перебрался в Вест Хэм летом 2015-го из того же Марселя за 15 миллионов евро. Молотобойцы вдвойне отобьют сумму, потраченную на игрока.

В нынешнем сезоне француз забил 3 гола и отдал 8 ассистов в 22-х противостояниях.