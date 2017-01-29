Тулуза — Сент-Этьенн 0:3
Голы: Ру, 9, 67 (оба — с пенальти), Монне-Паке, 55

Тулуза: Лафон — Аду, И. Диоп, Жулльен, Мубанж — Блен, Сомалия — Жан (Тойвонен, 64), Трехо (Пи, 75), Дурмаз (Нинков, 70) — Брайтвейт  

Сент-Этьенн: Мулен — Малькуи, Теофил-Катерин, Перрен, Ф. Погба — Монне-Паке, Верету (Лемуан, 69), Сельнес, А. Кейта (Норден, 73) — Амума (Б. Дабо, 82), Ру

Предупреждения: Лафон, Брайтвейт — Верету, Малькуи, Ру, Теофил-Катерин

Удаление: Сомалия, 47 (прямое удаление)