В матче 22-го тура текущего розыгрыша французской Лиги 1 подопечные Кристофа Галтье добыли крупную победу в Тулузе.
AFP
29 января 2017, 19:52
Тулуза — Сент-Этьенн 0:3
Голы: Ру, 9, 67 (оба — с пенальти), Монне-Паке, 55
Тулуза: Лафон — Аду, И. Диоп, Жулльен, Мубанж — Блен, Сомалия — Жан (Тойвонен, 64), Трехо (Пи, 75), Дурмаз (Нинков, 70) — Брайтвейт
Сент-Этьенн: Мулен — Малькуи, Теофил-Катерин, Перрен, Ф. Погба — Монне-Паке, Верету (Лемуан, 69), Сельнес, А. Кейта (Норден, 73) — Амума (Б. Дабо, 82), Ру
Предупреждения: Лафон, Брайтвейт — Верету, Малькуи, Ру, Теофил-Катерин
Удаление: Сомалия, 47 (прямое удаление)