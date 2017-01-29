Полузащитник итальянской Ромы Жерсон продолжит карьеру во Франции.
Жерсон, LaPresse
29 января 2017, 22:24
Напомним, что 19-летний атакующий хавбек присоединился к Волкам летом 2016 года, заключив 5-летний контракт.
По информации Sky Sport Italia, Рома и Лилль уже договорились о переезде Жерсона во Францию.
Предполагается, что Доги возьмут бразильца в аренду с опцией выкупа контракта игрока за 18 млн евро.
Ожидается, что воспитанник бразильского Флуминенсе уже завтра пройдет медосмотр в Лилле.
В текущем сезоне Жерсон отыграл за Рому во всех турнирах только 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.