Официально: Пайе — игрок Марселя

Марсель завершил трансфер Димитри Пайе из Вест Хэма и представил полузащитника в качестве игрока своей команды.
димитри пайе, фк марсель
30 января 2017, 07:05
Официальный сайт Олимпика отрапортовал о подписании контракта с 29-летним атакующим футболистом сборной Франции.
Сообщается, что игрок успешно прошел медосмотр и оставил подпись под соглашением на 4,5 года. Официально сумма трансфера не раскрывается, но источники в Англии и Франции твердят о том, что Марсель отдал 30 миллионов евро за Димитри Пайе.
Представление футболиста состоится сегодня в 14:30 по местному времени в присутствии президента клуба Жака-Анри Эйро и спортивного директора Андони Субисарреты.
За полтора сезона выступлений в лондонской команде на счету Пайе 66 матчей во всех турнирах, 25 голов и 33 результативные передачи.
Пайе перебрался в Вест Хэм летом 2015-го из того же Марселя за 15 миллионов евро. Молотобойцы вдвойне отобьют сумму, потраченную на игрока.