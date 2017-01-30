Официально: Пайе — игрок Марселя

Франция

Марсель завершил трансфер Димитри Пайе из Вест Хэма и представил полузащитника в качестве игрока своей команды.

Официальный сайт Олимпика отрапортовал о подписании контракта с 29-летним атакующим футболистом сборной Франции.

Сообщается, что игрок успешно прошел медосмотр и оставил подпись под соглашением на 4,5 года. Официально сумма трансфера не раскрывается, но источники в Англии и Франции твердят о том, что Марсель отдал 30 миллионов евро за Димитри Пайе.

Представление футболиста состоится сегодня в 14:30 по местному времени в присутствии президента клуба Жака-Анри Эйро и спортивного директора Андони Субисарреты.