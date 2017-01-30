Франция

Нападающий Наполи Маноло Габбьядини предпочитает продолжить карьеру в Саутгемптоне, а не Марселе.

Потенциальный уход из Наполи нападающего Маноло Габбьядини является одной из главных саг зимнего трансферного окна. Интерес к форварду приписывали ряду английских и итальянских команд.

По информации L'Equipe, вчера утром Марсель также пытался подписать Габбьядини.

Провансальцы хотели арендовать Маноло, однако сам игрок предпочитает перейти в Саутгемптон на постоянной основе.

Стоимость трансфера Габбьядини может составить около 18 млн евро.