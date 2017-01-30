Франция

Форварда французской Ниццы Алекси Босетти хотят видеть у себя две команды из Бельгии и одна из Нидерландов.

Чемпион Мира в составе юношеской сборной Франции U-20 Алекси Босетти попал в немилость главному тренеру французской Ниццы Люсьену Фавру — в текущем сезоне некогда один из самых перспективных футболистов Европы не сыграл в составе Орлов ни единой минуты. Выступления Алекси ограничивались лишь игрой за вторую команду Ниццы.

По сообщениям французского издания Lequipe, в услугах Босетти заинтересованы представители чемпионата Бельги — Локерен и Ваассланд-Беверен. Также, не прочь видеть в своих рядах футболиста Ниццы и голландский Утрехт.

В текущем сезоне Босетти провел за вторую команду Ниццы десять встреч, в которых сумел отметиться тремя забитыми мячами.