Франция

Бразильский полузащитник французского Ренна Педру Энрике сегодня пополнил ряды греческого ПАОКа.

Как информирует официальный сайт Ренна, атакующий хавбек черно-красных Педру Энрике сегодня завершил свой переход в греческий ПАОК.

По сообщениям источников, клубы договорились о трансфере, стоимость которого оценивается в один миллион евро.

В Ренне футболист выступал на протяжении двух с половиной лет. 26-летний игрок, определенно, не входит в планы нынешнего наставника Кристиана Гуркюффа, а посему, уход этого футболисты был лишь вопросом времени.

С греками, футболист поставил подпись под личным контрактом, который рассчитан на три с половиной сезона.

В текущем сезоне игрок провел за Ренн 13 встреч, преимущественно выходя на замену.