Франция

защитник Фламенго Жорже официально перешел в Монако.

Пресс-служба Монако сообщает, что контракт с Жорже подписан на 4,5 года до лета 2021 года.

Фламенго получил за футболиста 8,5 млн. евро.

Отметим, что охотились за защитником Манчестер Сити, Удинезе и Лилль.

В 2016 году он сыграл 55 матчей за Фламенго, а на прошлой неделе дебютировал за сборную Бразилии.

Жорже играет на левом фланге защиты. Там в Монако действуют Бенжамен Менди или Джибриль Сидибе, на которых охотятся ведущие европейские клубы.