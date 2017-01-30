защитник Фламенго Жорже официально перешел в Монако.
ФК Монако
30 января 2017, 22:03
Пресс-служба Монако сообщает, что контракт с Жорже подписан на 4,5 года до лета 2021 года.
Фламенго получил за футболиста 8,5 млн. евро.
Отметим, что охотились за защитником Манчестер Сити, Удинезе и Лилль.
В 2016 году он сыграл 55 матчей за Фламенго, а на прошлой неделе дебютировал за сборную Бразилии.
Жорже играет на левом фланге защиты. Там в Монако действуют Бенжамен Менди или Джибриль Сидибе, на которых охотятся ведущие европейские клубы.