Франция

Полузащитник французского Лилля и сборной Сенегала Юнусс Санкаре заключил долгосрочное трудовое соглашение с Бордо.

Стоит отметить, что 27-летний опорник присоединился к Догам перед стартом текущего сезона, перебравшись из Генгама.

Как сообщает официальный сайт Бордо, Санкаре поставил свою подпись по личным контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации французского издания L'Equipe, Лилль выручил от продажи воспитанника ПСЖ около 3 млн евро.

В текущем сезоне Санкаре отыграл за Догов во всех турнирах 23 матча, отметившись 2 голами и 1 ассистом.