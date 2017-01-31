Полузащитник французского Лилля и сборной Марокко Мунир Оббади продолжит карьеру в Ницце.
Мунир Оббади, ogcnice.com
31 января 2017, 12:19
Напомним, что 33-летний центрхав защищал цвета Догов с лета 2015 года.
Как сообщает официальный сайт Ниццы, Оббади поставил свою подпись под личным контрактом, детали которого не разглашаются.
В то же время отмечается, что марокканец присоединился к одному из лидеров французского первенства на правах свободного агента.
В текущем сезоне Оббади отыграл за Лилль во всех турнирах 7 матчей.