Франция

Карьера нападающего Антони Мунье в Сент-Этьенне оказалось недолгой.

27 января официальный сайт Болоньи отрапортовал о том, что 29-летний Мунье отправился в Сент-Этьенн на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Как информируют итальянские СМИ, представитель нового клуба Мунье "откопали" интервью футболиста, в котором он рассыпался в похвалах Лиону и отмечал, что никогда не будет носить футболку Сент-Этьенна.

Несмотря на принесенные извинения, ожидается, что в ближайшее время французский клуб вернет футболиста Болонье.

Также есть вероятность того, что ситуацией воспользуется Аталанта, которая намерена арендовать игрока с правом выкупа.

В нынешней кампании Мунье провел за Болонью 6 матчей в Серии А, а также 2 поединка в Кубке Италии.