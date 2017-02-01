Вингер Лацио Рикардо Кишна до конца сезона будет защищать цвета Лилля.
Рикардо Кишна, twitter.com/losclive
01 февраля 2017, 08:08
Лилль вчера пытался приобрести Жерсона из Ромы, однако переговоры провалились.
Тогда Доги обратили внимание на игрока другого римского клуба – вингера Лацио Рикардо Кишну.
"ФК Лацио сообщает, что игрок Рикардо Кишна перешел в ФК Лилль на правах аренды с возможностью выкупа", — гласит заявление Орлов.
Пока что не ясно, станет ли право выкупа обязательством при достижении определенных условий. Предполагается, что для приобретения Кишны нужно будет заплатить 10 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Кишны лишь 2 матча в Серии А в основе и еще 3 выхода на замену.