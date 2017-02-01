Лилль вчера пытался приобрести Жерсона из Ромы, однако переговоры провалились.

Тогда Доги обратили внимание на игрока другого римского клуба – вингера Лацио Рикардо Кишну.

"ФК Лацио сообщает, что игрок Рикардо Кишна перешел в ФК Лилль на правах аренды с возможностью выкупа", — гласит заявление Орлов.

Пока что не ясно, станет ли право выкупа обязательством при достижении определенных условий. Предполагается, что для приобретения Кишны нужно будет заплатить 10 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Кишны лишь 2 матча в Серии А в основе и еще 3 выхода на замену.