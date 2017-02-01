Франция

Вингер Лацио Рикардо Кишна до конца сезона будет защищать цвета Лилля.

Лилль вчера пытался приобрести Жерсона из Ромы, однако переговоры провалились.

Тогда Доги обратили внимание на игрока другого римского клуба – вингера Лацио Рикардо Кишну.

"ФК Лацио сообщает, что игрок Рикардо Кишна перешел в ФК Лилль на правах аренды с возможностью выкупа", — гласит заявление Орлов.

Пока что не ясно, станет ли право выкупа обязательством при достижении определенных условий. Предполагается, что для приобретения Кишны нужно будет заплатить 10 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Кишны лишь 2 матча в Серии А в основе и еще 3 выхода на замену.