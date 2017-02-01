Франция

Новичок Марселя Димитри Пайе был в невероятном восторге от того, что вновь может играть за Олимпик.

29-летний Пайе со скандалом покинул Вест Хэм и вернулся в Марсель, который заплатил за него 25 млн фунтов.

Именно из Марселя Димитри полтора сезона назад перешел в стан Молотобойцев. Он уже успел дебютировать в новом-старом клубе в 1/16 финала Кубка Франции в матче против Лиона. Хавбек вышел на замену на 4-й минуте первого экстра-тайма.

"Я обнаружил Велодром точно таким же, каким его покидал. Что я почувствовал, когда выходил на поле? Мурашки", — признался Пайе.

Марсель обыграл Лион 2:1, причем победный гол был забит уже в экстра-тайме – на 109-й минуте отличился Реми Кабелла.

"В этот вечер мы увидели, что можем конкурировать с такими командами, как Лион. Хотя не стоит слишком обольщаться, нам предстоит много работы", — уверен Димитри.

"Лично я ощущал, что пока нахожусь не в лучшей физической готовности, но это нормально. Мне понадобится время, ведь я не играл практически месяц".

После 22 сыгранных матчей Олимпик занимает 6-е место в Лиге 1.