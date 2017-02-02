Во Франции состоялись поединки 1/16 финала текущего розыгрыша национального кубка.
Кевийи — Консолат Марсель 3:0
Голы: С. Оливейра, 65, Гензуи, 67, Ашахбар, 90+2
Ле Пуаре-сюр-Ви — Страсбург 0:1
Гол: Гражник, 9
Саргемин — Ньор 0:3
Голы: Гранже, 5, Дабассе, 45, Дона Ндо, 87
Лилль — Нант 1:0
Гол: Коршиа, 81 (с пенальти)
Лилль: Мейнен — Баша, Палмьери, Коршиа, Сумаоро, Аркус, Ю. Коне, Биссума, Эдер (де Превилль, 79), Бензия, Террье
Нант: Дюпе — Вискаррондо, Моимбэ, Дюбуа (Илоки, 83), Диего Карлос, А. Томассон, А. Туре, Ронжье, Пардо (Качаниклич, 69), Сала (Бамму, 68), Степински
Предупреждения: Аркус, Террье, Палмьери — Моимбэ, Степински
Шатору — Лорьян 2:3
Голы: Тункара, 5, Сьебатше, 62 — Кабо, 49, Кафу, 77, 111 (с пенальти)
Лорьян: Лекомт — Беллугу, Ле Гофф, Лаутоа, Меслуб, Вакасо (Мвуэмба, 70), Кафу, Филиппото, Кабо, Альядер (Мара, 70), Коффи
Бордо — Дижон 2:1
Голы: Малком, 53, Лаборд, 90+2 — Диони, 83
Бордо: Каррассо — Левчук, Паллуа, Пундж (Пелленар, 46), Гайич, Плашил, Вада (Менез, 86), Арамбарри, Ролан, Малком (Лаборд, 76), Камано
Дижон: Лерой — Лотис (Рюфли, 31), Бука Муту, Абдельхамид, Розье, Саммаритано, Р. Амальфитано, Бела, Марье (Бельмонт, 64), Баамбула, Ривьер (Диони, 76)
Предупреждение: Марье
Бержерак — Ланс 2:0
Голы: Бускаррат, 38, Ковен, 47
Марсель — Лион 2:1
Голы: Фанни, 24, Дория, 109 — Толиссо, 64
Марсель: Й. Пеле — Фанни, Эвра (Дория, 48), Роланду, Сакаи, Венкер, Кабелла, Товен (Пайе, 94), Сансон (Замбо Ангисса, 74), М. Лопес, Б. Гомис
Лион: Антони Лопеш — Морель, Рыбус, Рафаэль, Маммана, Вальбуэна (Фекир, 61), Дардер (Гоналон, 104), Толиссо, Тусар, Геззаль (Депай, 61), Корне
Предупреждения: Сакаи, Фанни, Роланду, Кабелла — Тусар, Рафаэль, Дардер, Рыбус
Фрежюс — При-ле-Мезьер 1:0
Гол: ?
Авранш — Флери-Мерожи 1:0
Гол: Луисерр, 60
КА Бастия — Нанси 2:0
Голы: У. Камара, 10, Эрелль, 89
Нанси: Ассембе — Куффо, Кабако, Мауасса, А. Диарра, Диа (Робик, 62), Маркетти, Нгессан (Гидилейе, 72), Манданн, Дале, Кура (К. Кулибали, 64)
Лез Эрбье — Генгам 1:2
Голы: Гломбар, 90+1 — А. Менди, 72, Бодмер, 114
Генгам: Йонссон — Бодмер, Кербра, Левек, Марсал, Санко, М. Диалло (До, 62), Де Паув (Блас, 82), Жиресс, Коко (Бриан, 63), А. Менди
Осер - Сент-Этьенн 3:0
Голы: Яттара, 97, Б. Туре, 105, Бото, 119
Сент-Этьенн: Мулен — Перрен, Лакруа, Малькуи, Полома, Лемуан, Б. Дабо (Амума, 64), Сельнес, Монне-Паке (Роша Сантос, 78), Ру, А. Кейта (Норден, 57)
Анже — Кан 3:1
Голы: Мангани, 14 (с пенальти), 82, Капелль, 89 — Томас, 36
Анже: Мишель — Бурийон, Томас, Манку, П. Мартинес (А. Бамба, 84), Мангани, Капелль, Сантамария, Нвакаэме (Таит, 62), Доре (Н. Пепе, 59), Ж. Бамба
Кан: Дрейер — М. Дабо (Жилбер, 46), Женевуа, Имору, Фере (Мальбранк, 56), Диоманде, Адеоти, Макенго, Сантини, Базиль, Карамо (Роделен, 78)
Предупреждение: Макенго
Шамбли — Монако 4:5
Голы: Субервье, 57, 90+3, Жендре, 81, Падовани, 111 — Каррильо, 17, Лемар, 34, Мбаппе Лоттин, 48, Ндорам, 96, Глик, 103
Монако: Де Санктис — Раджи, Глик, А. Диалло, Нжинда (Кардона, 78), Ндорам, Моутиньо, Лемар (Фабиньо, 63), Бошилья, Каррильо (Жермен, 55), Мбаппе Лоттин
Удаление: Раджи, 89 (прямое удаление)
Ренн — ПСЖ 0:4
Голы: Дракслер, 27, 68, Моура, 38, Бен Арфа, 90
Ренн: Костель — Педру Мендеш, Фигейреду, Кавар, Ньянон, Шантом (Андре, 73), Прчич, Уну, Сио (Калулу, 66), Саид, А. Диакаби (Леа Силики, 73)
ПСЖ: Ареола — Максвелл, Орье, Маркиньос, Кимпемб, Бен Арфа, Мотта (Матуиди, 70), Моура (Гедеш, 77), Дракслер (Пасторе, 69), Рабио, Нкунку
Предупреждения: Кавар, Педру Мендеш — Бен Арфа