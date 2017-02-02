Франция

Полузащитник тунисского Африкана Бассем Шрарфи продолжит карьеру во французской Лиге 1.

Стоит отметить, что 19-летний атакующий хавбек является воспитанником одного из самых титулованных клубов Туниса, в первой команде которого он дебютировал в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт Ниццы, после одобрения трансфера со стороны тунисской федерации клуб смог заключить трудовое соглашение с Шрарфи, детали которого не разглашаются.

Однако, по информации портала Transfermarkt, приобретение тунисца обошлось Ницце в 1,5 млн евро, а сам игрок поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Шрарфи отыграл за Африкан во всех турнирах 10 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.