Полузащитник тунисского Африкана Бассем Шрарфи продолжит карьеру во французской Лиге 1.
Бассем Шрарфи, ogcnice.com
02 февраля 2017, 08:06
Стоит отметить, что 19-летний атакующий хавбек является воспитанником одного из самых титулованных клубов Туниса, в первой команде которого он дебютировал в прошлом сезоне.
Как сообщает официальный сайт Ниццы, после одобрения трансфера со стороны тунисской федерации клуб смог заключить трудовое соглашение с Шрарфи, детали которого не разглашаются.
Однако, по информации портала Transfermarkt, приобретение тунисца обошлось Ницце в 1,5 млн евро, а сам игрок поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 4,5 года.
В текущем сезоне Шрарфи отыграл за Африкан во всех турнирах 10 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.