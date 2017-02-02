Франция

Защитник французского Марселя Патрис Эвра травмировался в поединке 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Франции против Лиона (2:1).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 35-летний фулбек появился в стартовом составе Провансальцев, однако на 48-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт Марселя, врачи выявили у Эвра повреждение задней поверхности левого бедра.

Ожидается, что на восстановление у француза уйдет 10-15 дней.

На счету Эвра, который вернулся во Францию неделю назад, 2 матча в футболке Провансальцев.