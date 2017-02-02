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    02 февраля 2017, 23:40

    ФИФА подтвердила трансфер Шрарфи в Ниццу

    Ницца отбила вингера тунисского Африкана Бассем Шрарфи у Лилля.

    БАССЕМ ШРАРФИ, OGCNICE.COM
    БАССЕМ ШРАРФИ, OGCNICE.COM 02 февраля 2017, 23:40

    Сегодня с утра официальный сайт Ниццы отрапортовал о подписании 19-летнего талантливого хавбека, однако были сомнения о том, зарегистрирован ли трансфер.

    Дело в том, что на игрока претендовал еще и Лилль, который давал на 100 тысяч евро больше. Тем не менее, сам футболист предпочел перебраться в Ниццу.

    На сторону полузащитника встала ФИФА, несмотря на нежелание тунисского клуба отпускать вингера именно в стан Орлят, организация вынудила Африкан это сделать.

    Ницца информирует, что трансфер Шрарфи обошелся клубу в 1,4 миллиона евро, а сам он подписал с Орлятами контракт до лета 2021 года.

    В текущем сезоне Шрарфи отыграл за Африкан во всех турнирах 10 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

     

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