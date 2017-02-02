ФИФА подтвердила трансфер Шрарфи в Ниццу

Франция

Ницца отбила вингера тунисского Африкана Бассем Шрарфи у Лилля.

Сегодня с утра официальный сайт Ниццы отрапортовал о подписании 19-летнего талантливого хавбека, однако были сомнения о том, зарегистрирован ли трансфер.

Дело в том, что на игрока претендовал еще и Лилль, который давал на 100 тысяч евро больше. Тем не менее, сам футболист предпочел перебраться в Ниццу.

На сторону полузащитника встала ФИФА, несмотря на нежелание тунисского клуба отпускать вингера именно в стан Орлят, организация вынудила Африкан это сделать.

Ницца информирует, что трансфер Шрарфи обошелся клубу в 1,4 миллиона евро, а сам он подписал с Орлятами контракт до лета 2021 года.