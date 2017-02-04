Франция

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе, который только недавно вернулся в игру после 10-недельного отсутствия, не сможет сыграть против Дижона.

Из-за травмы колена Пасторе пропустил 2 с половиной последних месяца. Недавно Хавьер провел 20 минут на поле в матче с Ренном.

Ожидалось, что Хавьер сыграет против Дижона сегодня, однако тренер парижан Унаи Эмери был вынужден оставить аргентинца вне заявки.

"В конце тренировки Пасторе почуствовал мышечный дискомфорт, так что в целях предосторожности он не сыграет с Дижоном", — заявил Эмери.

"Хавьер уже долго не играл, поэтому и случилась мышечная усталость. В субботу он будет работать с физиотерапевтами".

"Кевин Трапп, Томас Менье, Марко Верратти и Анхель Ди Мария тоже не смогут сыграть. А вот Гжегож Крыховяк возвращается в состав. Он будет постепенно втягиваться, выступая за резервную команду".

После 22 туров ПСЖ уступает по 3 пункта Ницце и Монако.