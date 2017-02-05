Франция

Football.ua подводит итоги последней трансферной кампании клубов французской Лиги 1.

Основные цифры

Всего потрачено: 153,45 млн евро

Прибыль: 38,6 млн евро

Баланс: -114,85 млн евро

Самый дорогой трансфер: Юлиан Дракслер (из немецкого Вольфсбурга в ПСЖ) — 40 млн евро

Самый активный клуб на рынке по сумме затрат: ПСЖ стал главным транжирой европейского футбола по итогам последнего трансферного окна, потратив на приобретение 2 новичков целых 70 млн евро.

Самый активный клуб по количеству подписанных игроков: таковых коллективов оказалось два — Лилль и Монпелье пополнились сразу 6 новыми исполнителями.

Самый пассивный клуб на рынке: Нанси решил не усиливаться посреди сезона, ограничившись возвращением из аренды 21-летнего вингера Алексиса Бусена.

Франция трансферная. Зимние переходы. Итоговая таблица

Обзор трансферов

Топ-5 внутренних трансферов

Морган Сансон

Монпелье → Марсель, 9 млн евро

Марсель положил глаз на перспективного центрхава еще в конце 2014 года. В свои 22 года Сансон стал одним из лидеров Монпелье, за 3,5 сезона отыграв за Паладинов 106 матчей (13 голов, 13 ассистов).

Приход нового владельца помог Провансальцам серьезно укрепить свое финансовое положение, что позволило им за достаточно скромные по нынешним меркам деньги на 4,5 года подписать молодого талантливого исполнителя, который в будущем может стать системообразующим игроком обновленной команды Южан. От этого трансфера выиграл и давно не ставящий перед собой больших задач Монпелье, который получил за одного из своих лидеров хорошую денежную компенсацию.

Юнусс Санкаре

Лилль → Бордо, 3 млн евро

После ухода в 2011 году из родного ПСЖ Санкаре пару лет поскитался по не самым сильным командам, после чего оказался в Генгаме. Своей стабильной игрой за бретонцев в течение 3 сезонов француз сенегальского происхождения заслужил пойти на повышение и летом 2016 года заключил контракт с Лиллем. Доги, которые, как и Марсель, не так давно обзавелись новым владельцем, уже начали перестройку команды, делая ставку на талантливую молодежь и прощаясь с возрастными исполнителями. Санкаре, которому в этом году исполнится 28 лет, находится в самом расцвете сил, но он, по-видимому, больше не подходит под новую концепцию развития клуба.

Бордо же за скромные деньги до лета 2021 года получил в свое распоряжение стабильного и трудолюбивого центрхава, который еще способен прогрессировать.

Альдо Калулу

Лион → Ренн, аренда

Талантливый миниатюрный форвард никак не может застолбить за собой место в основе родного Лиона. Поэтому аренда 21-летнего нападающего в Ренн до конца текущего сезона кажется логичной и выгодной для всех сторон.

Жонатан Иконе

ПСЖ → Монпелье, аренда

Один из ярчайших выпускников академии ПСЖ последних нескольких лет в свои 18 лет уже отыграл за первую команду парижан 7 матчей, в том числе дебютировал в Лиге чемпионов. Но, как и любому юному таланту, ему крайне трудно получать постоянную игровую практику в одном из грандов европейского футбола. А 6-месячный вояж в Монпелье поможет Иконе получить значительно больше игрового времени на взрослом уровне и окрепнуть в психологическом плане. Что касается Паладинов, то за счет юного вингера они смогут разнообразить свою атакующую игру.

Грегори Сертик

Бордо → Марсель, 1 млн евро

Воспитанник Бордо, который за исключением одного сезона всю свою профессиональную карьеру провел в родном клубе, перебрался в стан злейшего врага Жирондинцев — Марсель. Накануне официального оформления трансфера радикально настроенные фанаты Бордо в соцсетях угрожали Сертику расправой. Сам игрок возможно и продолжил бы карьеру в родном клубе, но у него оставалось всего полгода по контракту, а руководство Жирондинцев не горело особым желанием сохранить француза. Марсель же в лице 27-летнего Сертика до лета 2020 года получил универсального исполнителя, способного закрыть позиции центрхава и центрбека.

Топ-5 входящих трансферов

Юлиан Дракслер

Вольфсбург → ПСЖ, 40 млн евро

Летом 2015 года вингер сборной Германии отклонил предложение туринского Ювентуса и сделал выбор в пользу Вольфсбурга. Проведя в составе Волков очередной качественный сезон, Дракслер снова привлек к себе внимание грандов европейского футбола — мадридского Реала, ПСЖ, лондонского Арсенала и Ливерпуля. Летом 2016 года немец публично заявил о своем желании сменить команду, за что был оштрафован Вольфсбургом на 100 тыс. евро. Нежелание продолжать выступать за Волков сказалось и на продуктивности игры Дракслера — в текущем сезоне он отыграл за Вольфсбург во всех турнирах 14 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи и не забил ни одного мяча.

Видя отсутствие мотивации у игрока и высокую заинтересованность в его услугах со стороны европейских грандов, Вольфсбург принял единственно правильное решение — продать Дракслера за максимально возможные деньги. В итоге, он перешел в ПСЖ за 40 (!) млн евро. Этот трансфер стал вторым самым дорогим по итогам последнего трансферного окна.

Результативность немца в первых матчах в футболке ПСЖ (4 гола и 1 ассист в 5 поединках) дают понять, что он давно ждал этого вызова, а парижане сделали правильный выбор.

Димитри Пайе

Вест Хэм → Марсель, 29,3 млн евро

Возвращение блудного сына или побег капризного ребенка — так можно охарактеризовать возвращение Пайе в Марсель спустя 1,5 года. В дебютном для себя сезоне в АПЛ француз стал одним из лидеров Вест Хэма, а летом — одним из открытий Евро-2016. Эти факторы серьезно взвинтили трансферную стоимость Пайе и заинтересованность Молотобойцев в его сохранении, поскольку руководство лондонцев видело в нем лидера команды. Свидетельством тому стала выплата клубом французу "бонуса за лояльность" в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Однако последние несколько месяцев вся футбольная общественность следила за тем, как Вест Хэм отклонял многочисленные предложения Марселя по трансферу Пайе, а сам игрок позволял себе бойкотировать тренировки команды. В итоге, Молотобойцы осознали всю бесперспективность сохранения в команде лишенного мотивации игрока и постарались выручить от его продажи максимум возможного. Сделка в размере 29,3 млн евро привела в восторг Пайе, Марсель и его фанатов, а также подарила долгожданное спокойствие коллективу Славена Билича.

Мемфис Депай

Манчестер Юнайтед → Лион, 16 млн евро

Летом 2015 года блеснувший на ЧМ-2014 Депай переходил в МЮ в статусе одного из самых перспективных игроков Европы. Однако если под руководством Луи ван Галла голландец выступал за манкунианцев с переменным успехом, то с приходом на тренерский мостик Красных дьяволов Жозе Моуриньо окончательно проиграл борьбу за место в стартовом составе двум другим молодым талантам — французу Антони Мартиалю и англичанину Маркусу Рашфорду.

Поэтому смена клубной прописки для 22-летнего вингера сборной Нидерландов была просто необходима для обретения былого уровня игры. А Лион, который всегда славился успешной работой с перспективной молодежью, вполне может стать для Депая новым трамплином для перехода в один из грандов европейского футбола.

Что касается клубов, то Юнайтед за счет продажи вернул часть инвестиций в Депая, а Лион на 4,5 года получил в свое распоряжение талантливого игрока атаки, способного стать одним из лидеров команды.

Гонсало Гедеш

Бенфика → ПСЖ, 30 млн евро

Бенфика продолжает зарабатывать на продаже своих талантливых воспитанников баснословные деньги. Так, летом лиссабонцы выручили 35 млн евро от продажи Ренату Санчеса в Баварию, а теперь провернула крайне выгодный трансфер Гедеша, который проводит только второй полноценный сезон во взрослом футболе.

Безусловно, 20-летний Гедеш, который способен сыграть как оттянутого форварда, так и вингера, является большим талантом, но сможет ли он на равных конкурировать за место в составе с мировыми звездами, это еще вопрос. А была ли такая большая инвестиция ПСЖ в Гедеша оправданной, покажет только время.

Патрис Эвра

Ювентус → Марсель, свободный агент

В текущем сезоне Эвра стал чаще оказываться на скамейке запасных, чем в стартовом составе Ювентуса. Естественно, что 35-летнего фулбека, выигравшего за свою карьеру немало трофеев, не устраивало такое положение вещей. В подписании экс-капитана сборной Франции был заинтересован целый ряд клубов, в том числе и китайские.

Но сам игрок вместо того, чтобы спокойно доигрывать и пополнять свой банковский счет в Поднебесной, решил вернуться на родину и помочь Марселю обрести былое величие. Понятно, что Эвра уже не так хорош, как в бытность игроком МЮ, но сил отработать 1,5-годичный контракт у него еще предостаточно. Отдельный респект Ювентусу, который не стал препятствовать трансферу француза и предоставил ему статус свободного агента.

Топ-5 исходящих трансферов

Хесе

ПСЖ → Лас Пальмас, аренда

Летом 2016 года Хесе переходил из мадридского Реала в ПСЖ с целью избавиться от статуса игрока ротации. Однако за полгода в Париже испанец лишь дважды появился в стартовом составе команды Унаи Эмери, отметившись 2 забитыми мячами в 14 матчах.

Ради перехода в Лас Пальмас, который базируется в родном городе Хесе, 23-летний форвард согласился пойти на понижение зарплаты. В новой команде, за которую он будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, воспитанник Реала получит постоянную игровую практику, а также возможность доказать, что он способен быть ведущим бомбардиром команды.

Камиль Гросицки

Ренн → Халл Сити, 9 млн евро

Переход 28-летнего вингера сборной Польши в английский Халл Сити стал самым дорогим исходящим трансфером этой зимы в Лиге 1. После 3 лет стабильных выступлений за Ренн, где Гросицки стал одним из лидеров команды, поляку естественно нужен был новый вызов. Клубную прописку он мог сменить еще летом 2016 года, когда его хотела заполучить испанская Севилья.

В итоге, под закрытие последнего трансферного окна Ренн и Халл Сити провернули взаимовыгодную сделку, а Гросицки получил возможность попробовать свои силы в АПЛ и помочь Тиграм сохранить прописку в элите.

Клеман Ленгле

Нанси → Севилья, 5 млн евро

О заинтересованности Севильи в подписании центрбека молодежной сборной Франции стало известно в конце прошлого года. В 21 год Ленгле проводил уже третий полноценный сезон в первой команде родного клуба. Более того, в текущем сезоне он довольно часто выводил Нанси на поле в качестве капитана команды. Это говорит о наличии у молодого защитника лидерских качеств.

Сделка на 5 млн евро стала для Нанси хорошим финансовым подспорьем, а Ленгле, который уже провел 2 матча в старте Нервионцев, дали понять, что в Севилье на него рассчитывают уже сейчас.

Поль-Жорж Нтеп

Ренн → Вольфсбург, 5 млн евро

Последние 3 года Нтеп успешно выступал за Ренн, чем привлек к себе внимание французских грандов, но все-таки сделал выбор в пользу Вольфсбурга, который постоянно борется за попадание в еврокубки.

В лице француза Волки видят замену перебравшемуся в ПСЖ Юлиану Дракслеру. Даже если Нтеп полностью не оправдает возложенных на него ожиданий, то Вольсбург не особо расстроится, поскольку потратил на его приобретение только 5 млн евро.

Клеман Гренье

Лион → Рома, аренда с опцией выкупа

Воспитанника Лиона, который дебютировал за первую команду клуба еще в сезоне 2009/2010, последние несколько сезонов постоянно преследуют травмы. 26-летний Гренье отправился в Рому, чтобы перезагрузить свою карьеру и вернуться на прежний уровень игры.

Лион же предпринял попытку избавиться от травматичного хавбека, тогда как в Риме надеются возродить некогда перспективного француза.

Общий итог

Благодаря финансовой мощи ПСЖ и нового владельца Марселя Лига 1 записала на свой счет 3 из 5 самых дорогих трансфера этой зимы. Неудивительно, что на эти два клуба пришлось более 2/3 трансферных расходов коллективов элитного дивизиона Франции.

В то же время подавляющее большинство клубов Лиги 1 усиливались за счет свободных агентов, аренд и бюджетных новичков. Интересно, что сразу 7 французских коллективов не потратили и не заработали ни одного цента.

Но среди всего этого в Лиге 1 нашелся один клуб, который сумел в последнее трансферное окно неплохо заработать. Это Ренн от продажи своих 3 игроков выручил 15,6 млн евро. С положительным балансом зимнюю трансферную кампанию также завершили Монпелье (+6 млн евро), Нанси (+5 млн евро) и Бастия (+2 млн евро).

Все цены указаны по данным transfermarkt.com

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