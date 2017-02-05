Сент-Этьенн — Лион 2:0
Голы: Монне-Паке, 9, Амума, 22

СЭ: Мулен — Малькуи, Теофил-Катерин, Перрен, Ф. Погба — Пажо (Сельнес, 77), Верету, Севе — Амума (Лемуан, 87), Содерлунд, Монне-Паке (Ру, 75) 

Лион: Антони Лопеш — Жалле, Маммана, Янга-Мбива, Морель — Дардер (Ферри, 81), Гоналон, Толиссо — Фекир (Геззаль, 46), Ляказетт, Депай (Вальбуэна, 65)

Предупреждения: Содерлунд, Пажо — Фекир, Ляказетт, Геззаль

Удаления: Геззаль, 90+2 (второе предупреждение), Толиссо, 90+3 (прямое удаление)