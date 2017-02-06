Франция

Старая Синьора хочет ближайшим летом видеть в своих рядах форвард французского Лиона Александра Ляказетта.

Как сообщает издание L'Equipe, руководство бьянко-нери положило глаз на лучшего бомбардира французского Лиона Александра Ляказетта. Сегодня уже сообщалось о том, что сам француз намерен покинуть Ткачей в летнее трансферное окно, а потому, желание Ювентуса приобрести игрока французского клуба лишь подливает масла в огонь относительно возможного трансфера Ляказетта в один из топ-коллективов Европы.

"Я думаю, что настал тот долгожданный момент, когда я обязан покинуть свою нынешнюю команду", — сказал Ляказетт Canal +.

"Я думаю, что это лето будет подходящим временем, когда можно будет совершить собственный переход. Всегда нужно двигаться вперед и улучшать собственную игру".

"Я буду продолжать работать в составе Лионе, в надежде, что мне поступят отличные предложения, в том числе и от Ювентуса".

В текущем сезоне Ляказетт провел в составе Ткачей 19 игр в Лиге 1, в которых сумел отметиться 18-ю забитыми мячами.