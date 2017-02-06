Франция

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием лидеров Арсенала и Манчестер Сити Алексиса Санчеса и Серхио Агуэро соответственно.

Зимой ПСЖ активно работал на трансферном рынке, пытаясь подписать форварда, способного составить конкуренцию основному нападающему команды Эдинсону Кавани.

В итоге парижане усилились нападающим Бенфики Гонсалу Гедешом. Кроме того, ряды команды пополнили полузащитники Джованни Ло Чельсо и Юлиан Дракслер.

Как информирует Goal.com, уже сейчас ПСЖ обдумывает свою летнюю трансферную политику. Так согласно источнику, клуб намеревается осуществить попытки оформить переход форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро или нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.

Отмечается, что клуб готов предложить одному из футболистов фантастические финансовые условия.

В текущем сезоне Санчес провел за Арсенал 24 матча в АПЛ, забил 15 голов и отдал 9 ассистов. Агуэро, в свою очередь, сыграл за Горожан в 18 поединках в чемпионате, отметившись при этом 11-ю точными ударами.