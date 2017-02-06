Франция

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе больше не будет пытаться вернуться в профессиональный футбол.

Напомним, что первый раз 35-летний форвард решил повесить бутсы на гвоздь в октябре 2015 года.

Однако в ноябре 2016 года стало известно, что Сиссе тренируется с Осером, который сейчас выступает во втором дивизионе Франции, и даже может возобновить игровую карьеру.

Однако сегодня бывший нападающий Ливерпуля и Марселя поставил точку в своих попытках вернуться в большой футбол.

"Мне нравилось быть футболистом. До сих пор футбол был всей моей жизнью. Мне бы хотелось продолжить карьеру, которая прервалась не по моей воле. Но сегодня я должен признать, что футбол для меня закончился", — заявил француз в интервью французской версии спортивного портала Yahoo!Sports.

Более того, сообщается, что отныне Сиссе будет работать экспертом Yahoo!Sports.