Полузащитник Лиона Корентен Толиссо и Рашид Геззаль понесут финансовое наказание за свои проделки.
L'Equipe
06 февраля 2017, 23:15
Толиссо и Геззаль были удалены в недавнем матче против Сент-Этьенна (0:2) из-за потасовки.
Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что дуэт будет серьезно наказан.
К игрокам применят финансовые санкции.
Кроме того, Ола добавил, что президент Сент-Этьена Бернар Кайаццо назвал его игроков психами и ублюдками.
На счету Геззаля в текущем чемпионате 17 матчей и 2 гола, а Толиссо провел 21 встречу и забил 4 гола.