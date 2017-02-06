Франция

Полузащитник Лиона Корентен Толиссо и Рашид Геззаль понесут финансовое наказание за свои проделки.

Толиссо и Геззаль были удалены в недавнем матче против Сент-Этьенна (0:2) из-за потасовки.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что дуэт будет серьезно наказан.

К игрокам применят финансовые санкции.

Кроме того, Ола добавил, что президент Сент-Этьена Бернар Кайаццо назвал его игроков психами и ублюдками.

На счету Геззаля в текущем чемпионате 17 матчей и 2 гола, а Толиссо провел 21 встречу и забил 4 гола.