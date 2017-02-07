Франция

Французский клуб не будет силой удерживать своего нападающего Александра Ляказетта, если по нему сделают хорошее предложение.

Уже не первый год ведущие клубы Европы хотят заполучить Ляказетта. Не так давно Ткачи отклонили предложения Арсенала и Вест Хэма.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что силой Александра никто в клубе удерживать не будет.

"Если в один прекрасный день будет возможность продать Ляказетта, то мы это сделаем. Как продали Умтити и Абидаля в Барселону, Бензема в Реал или Жюли в Монако. Почему нет?", — цитирует Ола Goal.com.

"Алекс хочет играть в большом клубе, и мы не возражаем. Мы всё прекрасно понимаем", — заявил президент.

В текущем сезоне Ляказетт провел в составе Ткачей 19 игр в Лиге 1, в которых сумел отметиться 18-ю забитыми мячами.