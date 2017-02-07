Французский клуб не будет силой удерживать своего нападающего Александра Ляказетта, если по нему сделают хорошее предложение.
АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ, LEPROGRES
07 февраля 2017, 07:14
Уже не первый год ведущие клубы Европы хотят заполучить Ляказетта. Не так давно Ткачи отклонили предложения Арсенала и Вест Хэма.
Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что силой Александра никто в клубе удерживать не будет.
"Если в один прекрасный день будет возможность продать Ляказетта, то мы это сделаем. Как продали Умтити и Абидаля в Барселону, Бензема в Реал или Жюли в Монако. Почему нет?", — цитирует Ола Goal.com.
"Алекс хочет играть в большом клубе, и мы не возражаем. Мы всё прекрасно понимаем", — заявил президент.
В текущем сезоне Ляказетт провел в составе Ткачей 19 игр в Лиге 1, в которых сумел отметиться 18-ю забитыми мячами.