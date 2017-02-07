В текущем розыгрыше элитного дивизиона Франции состоялись два стартовых матча 24-го тура.
Радость игроков Монако, L'Equipe
07 февраля 2017, 22:02
Монпелье — Монако 1:2
Голы: Илтон, 47 — Глик, 16, Мбаппе Лоттин, 20
Монпелье: Журден — Мукиэле, Илтон, Покорны, Руссильон — Я. Силла — Иконе (С. Камара, 62), Схири, Долли (Ласне, 81), Мбенза (Мунье, 25) — Будебуз
Монако: Субашич — Сидибе (А. Туре, 57), Глик, Жемерсон, Б. Менди — Бернарду Силва (Фалькао, 81), Моутиньо, Бакайоко, Лемар — Жермен (Фабиньо, 49), Мбаппе Лоттин
Предупреждения: Я. Силла — Б. Менди, Жемерсон
Удаление: Жемерсон, 88 (второе предупреждение)
Кан — Бордо 0:4
Голы: Ролан, 11, Камано, 22, 63, Плашил, 90
Кан: Веркутр — Леборн, Да Силва, Адеоти (Себ, 64), Бесса — Карамо (Роделен, 57), Делаплас (Макенго, 46), Фере, Базиль — Сантини
Бордо: Каррассо — Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали (Пелленар, 82) — Плашил, Тулалан, Санкаре (Арамбарри, 85) — Малком, Ролан (Лаборд, 75), Камано
Предупреждения: Адеоти — Сабали