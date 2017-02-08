Франция

Погода на Корсике не позволила сыграть поединок 24-го тура Лиги 1 между Бастией и Нантом, запланированный на сегодня на 20.00 по киевскому времени.

За час до начала поединка над стадионом шел проливной дождь, который сделал поле непригодным для игры.

Встреча была перенесена. Точная дата, когда будет проведен матч, станет известна позже.

"Мы должны обеспечить защиту игроков и качество игры. Это было невозможно в данном случае", — заявил арбитр матча Рудди Буке.

После 23 игр Бастия занимает 19-е место с 22 очками, Нант – 14-й, у него 26 пунктов.