В текущем розыгрыше элитного дивизиона Франции состоялись еще 5 поединков 24-го тура.
Лорьян — Тулуза 1:1
Голы: С. Марво, 60 — Делор, 24
Лорьян: Лекомт — Коффи, Пейберне, Беллугу, Ле Гофф — Мвуэмба, Вакасо (З. Туре, 46) — Филиппото (Кабо, 55), С. Марво, Уорис — Альядер (Жанно, 80)
Тулуза: Лафон — Аду, И. Диоп, Жулльен, Мубанж — Блен, Бодигер — Жан (Тойвонен, 65), Трехо (Т. Думбия, 73), Брайтвейт — Делор (Дурмаз, 76)
Предупреждения: Ле Гофф, Уорис — Тойвонен, И. Диоп
Ницца — Сент-Этьенн 1:0
Гол: Сиприен, 7
Ницца: Кардинале — Суке, Байсс, Данте, Дальберт Энрике — Сери, Сиприен, Вальтер (Оббади, 72) — Эйссерик, Плеа (Балотелли, 82), Бельханда
СЭ: Мулен — Пьер-Габриэль, Теофил-Катерин, Лакруа, Ф. Погба — Верету, Сельнес — Амума, Севе (Жоржиньу, 61), Монне-Паке (Содерлунд, 74; А. Кейта, 81) — Ру
Предупреждения: Бельханда — Амума, Теофил-Катерин, Сельнес
Лион — Нанси 4:0
Голы: Вальбуэна, 39, Фекир, 43, Ляказетт, 54 (с пенальти), Депай, 58
Лион: Антони Лопеш — Жалле, Маммана, Янга-Мбива, Морель (Рыбус, 85) — Гоналон, Тусар — Корне, Фекир, Вальбуэна (Депай, 40) — Ляказетт (Ферри, 76)
Нанси: Черник — Кету (Манданн, 59), Дианье, Бадила — Куффо, Гидилейе, Беннассер (Робик, 59), Мауасса — Дале (К. Кулибали, 59), Ю. Хаджи
Предупреждения: Гоналон — Манданн
Анже — Ренн 0:0
Анже: Мишель — И. Сиссоко, И. Траоре, Томас, Манку — Ш. Ндойе, Сантамария, Мангани — Ж. Бамба (Н. Пепе, 62), Дьедиу (Суну, 81), Капелль (Таит, 67)
Ренн: Костель — Данзе, Педру Мендеш, Ньянон (Бенсебаини, 46), Баал — М. Амальфитано, Шантом, Андре, Калулу (А. Диакаби, 65) — Гуркюфф (Мубеле, 70) — Сио
Предупреждения: Дьедиу, Томас — Андре
Удаление: Баал, 85 (прямое удаление)
Метц — Дижон 2:1
Голы: И. Сарр, 46, Дьябате, 66 (с пенальти) — Варро, 78
Метц: Дидильон — Иван, Бишевац, Фалетт, Ассу-Экотто — Филиппс, Дукуре (Ривьерес, 90+1) — Жуффре, Коад (Эрдинч, 86), И. Сарр (Нгуетт, 77) — Дьябате
Дижон: Рейне — Чафик, Варро, Лотис, Бука Муту — Марье, Абеид (Бальмон, 38) — Лис-Мелу, Мартен (Диони, 51), Р. Амальфитано (Абдельхамид, 62) — Жулио Тавареш
Предупреждение: Филиппс — Лотис, Бальмон, Марье
Удаление: Лотис, 60 (второе предупреждение)
Бастия — Нант — отменен