Франция

Главный тренер Марселя Руди Гарсия не скупился на похвалы полузащитнику Димитри Пайе, который помог вчера обыграть Генгам 2:0.

Пайе зимой со скандалом вернулся из Вест Хэма в Олимпик. Вчера Димитри впервые после возвращения вышел в основе на матч Лиги 1 и отметился голом со штрафного в ворота Генгама (2:0).

Хорошо себя проявил и другой новичок – Морган Сансон из Монпелье.

"Димитри – основополагающий игрок", — считает Гарсия.

"Пайе и Сансон сыграли решающую роль. Один с голом, другой с ассистом. Пайе просто нужно найти свой ритм в этом турнире".

До этой игры Марсель проиграл 3 из 5 последних матчей Лиги 1.