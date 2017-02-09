Франция

Нападающий Валери Жермен и защитник Джибриль Сидибе вскоре смогут играть за Монако.

Жермен и Сидибе получили повреждения в матче против Монпелье (2:1).

Жермен покинул стадион на костылях с перевязанным левым бедром. Как оказалось, у форварда было лишь мышечное напряжение, и он будет отсутствовать 2 или 3 дня. Вполне возможно, что Валери сможет сыграть уже на выходных с Метцем.

Сидибе, у которого были проблемы с пахом, пропустит матч против Метца, но будет доступен для тренера уже на следующей неделе.

На счету Жермена в текущем чемпионате 23 матча и 8 голов, а Сидибе провел 21 поединок и отметился в них дважды.